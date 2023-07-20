200 ألف زائر في مصيف بلطيم.. هربا من شدة الحر

شهد مصيف بلطيم، أمس الأربعاء، زحاماً شديداً للغاية للزائرين القادمين من جميع محافظات مصر، لم يسجله من قبل مع بداية موسم الصيف بالمصيف، حيث تواجد الآلاف من المواطنين على شاطئ بلطيم بشكل كبير للغاية «كخلايا النحل»، وذلك هرباً من شدة الحر اليوم، وذلك بهدف الاستمتاع بهواء المصيف العليل، والاستحمام بمياه البحر الأبيض المتوسط في الصباح الباكر، حيث يتواجد بالمصيف اليوم نحو 200 ألف زائر، سواء من المقيمين بالمصيف لفترات، أو من زوار اليوم الواحد والذين سوف يغادرون في الصباح.

ربع مليون مصطاف ورفع درجة الاستعدادات القصوى

وقال محمود الخطيب، مدير العلاقات العامة والإعلام في مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إن شواطئ مصيف بلطيم اليوم الأربعاء، شهدت حالة من الإقبال غير المسبوق، حيث بلغت نسبة إشغالات المصيف بنحو 120 ألف مصطاف من المقيمين بالشقق السكنية، والشاليهات، ونحو 80 ألف زائر لمصطاف اليوم الواحد، مشيراً إلى أننا رفعنا درجة الاستعدادات القصوى بالمصيف، نظراً لتوافد هذا العدد الكبير من المواطنين، نتيجة موجة الحر التي تضرب البلاد منذ مطلع هذا الأسبوع.

طقس كفر الشيخ اليوم الأربعاء

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية أعلنت عن سرعة الرياح اليوم الأربعاء في محافظة كفر الشيخ، حيث بلغت نحو 19كم/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 20%، بينما سجلت نسبة الرطوبة 54%، وسجلت درجات الحرارة العظمى بالمحافظة 39 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية.