هربا من ارتفاع الحرارة.. توافد المواطنين على شواطئ مصيف بلطيم

شهدت شواطئ مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، استمرار توافد المصطافين علي شواطئ المصيف الـ6، هرباً من ارتفاع درجات الحرارة، بالتزامن مع إجازة العام الهجري الجديد 1445 التي حددها مجلس الوزراء اليوم الخميس.

توزيع أفراد الإنقاذ علي الشواطئ

ومن جانبه، تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، توزيع أفراد الإنقاذ والمعدات والمهمات الخاصة بأفراد الإنقاذ، مشدداً على أفراد الإنقاذ بضرورة اليقظة التامة، والاستعداد لأي طوارئ، للحفاظ على حياة المصطافين مع التأكيد على حُسن معاملتهم، داعيا المصطافين الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ.

مدينة مصيف بلطيم

الجدير بالذكر، أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كيلو في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.