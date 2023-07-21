موقع مصر الرقمية.. مستندات يمكن استخراجها في الإجازات الأسبوعية بسهولة

بحلول الإجازة الأسبوعية، يتعرض العديد من المواطنين لمواقف تحتم عليهم استخراج بعض المستندات بشكل عاجل، وتحديدا إثباتات الشخصية التي لا يمكن الاستغناء عنها لإنهاء أيٍ من الإجراءات، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن طرق تمكنهم من استخراج المستندات الرسمية خلال أيام الإجازات.

خدمات موقع مصر الرقمية

ويتيح موقع مصر الرقمية للمواطنين فرصة استخراج المستندات التي يحتاجون إليها، حتى في أيام الإجازات الأسبوعية، ونوضح من خلال هذا التقرير المستندات التي يمكن استخراجها في الإجازات الأسبوعية، عبر موقع مصر الرقمية، كالتالي:

مستندات يمكن استخراجها في الإجازات الأسبوعية عبر موقع مصر الرقمية

1- بدل تالف بطاقة شخصية: يتيح موقع مصر الرقمية فرصة استخراج بدل تالف للبطاقات الشخصية المنتهية خلال أيام الإجازات، بإتاحة تقديم الطلب في أي وقت دون فرض مواعيد محددة.

2- بدل فاقد بطاقة شخصية: ويتعرض العديد من المواطنين لفقدان البطاقة الشخصية الخاصة بهم، ما يعرضهم للمساءلة القانونية، لذلك يمكن تقديم طلب استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية وتقديم الطلب في أيام الإجازات.

3- شهادة الميلاد: وتعد شهادات الميلاد من أكثر المستندات التي يتم استخراجها في الفترة الحالية، إذ أنها تعد مستند أساسي في التقديم للمدارس بمختلف مراحلها، كما يحتاج إليها طلاب الثانوية العامة عند التقديم للكليات، ويتيح الموقع فرصة تقديم طلب استخراجها حتى في أيام الإجازات، ثم تصلهم حتى المنزل فور استخراجها.

4- إصدار قسيمة زواج أو طلاق: ويحتاج المواطن في كثير من الأحيان لاستخراج قسيمة زواج أو طلاق بشكل عاجل حتى يتمكنوا من إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهم، ويتيح الموقع للمواطنين استخراجها بسهولة، حتى في أيام الإجازة الأسبوعية والعطلات الرسمية.