بوابة مصر الرقمية.. رابط موقع التأمينات الاجتماعية «للشركات والأفراد»

خدمات إلكترونية عدة، تتيحها بوابة مصر الرقمية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، والتي يمكن لجميع المواطنين الحصول عليها «أون لاين»، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب والمصالح الحكومية المختلفة، لاستخراج الأوراق الرسمية، وذلك في إطار خطة الدولة للميكنة والتحول الرقمي.

ومن ضمن الخدمات التي تتيحها بوابة مصر الرقمية، رابط موقع التأمينات الاجتماعية، والتي تتيح من خلاله عدد من الخدمات سواء للشركات أو للأفراد، ويمكن الحصول عليها وإنهائها عبر الموقع الإلكتروني، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التأمينات الاجتماعية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، رابط موقع التأمينات الاجتماعية عبر بوابة مصر الرقمية.

بوابة مصر الرقمية.. رابط موقع التأمينات الاجتماعية

وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية، يمكن زيارة رابط موقع التأمينات الاجتماعية، من خلال الضغط هنـــــا.

خدمات موقع التأمينات الاجتماعية عبر بوابة مصر الرقمية للشركات

- الاستعلام عن البيانات الأساسية للمنشأة.

- عرض رصيد المنشأة.

- الاستعلام عن أوعية الأجور.

- الاستعلام عن العمالة المستمرة.

- الاستعلام عن كشف حساب منشأة.

- الاستعلام عن سيارات المنشأة.

- الاستعلام عن العمالة المنتهية.

خدمات موقع التأمينات الاجتماعية عبر بوابة مصر الرقمية للأفراد

- الاستعلام عن الرقم التأميني.

- الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك والأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.

- الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه.

- الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

- الاستعلام عن رصيد العاملين بالخارج.

- الاستعلام عن سدادات المصريين بالخارج.

- استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد.