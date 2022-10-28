خطوات طلب الحذف من بطاقة التموين عبر موقع «مصر الرقمية»

على الرغم من استقبال مكاتب التموين في كافة مدن وأحياء الجمهورية، طلبات التظلمات الخاصة من المواطنين الذين جرى حذفهم من دعم السلع التموينية في الأشهر الأخيرة، الا أن المكاتب أيضًا اصبحت تستقبل طلبات العديد من المواطنين الذين يرغبون فى التنازل عن حقهم في البطاقة التموينية والسلع المدعمة التي توفرها الدولة المصرية بشكل شهري لجميع مستحقي للدعم، نظرًا لأن هذه الفئة ترى أنها لا تستحق الحصول على دعم السلع التموينية.

وأكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لشؤون نظم المعلومات والتحول الرقمي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن هذة الفئة من المواطنين، توقع على إقرارات رسمية برغبتها في التنازل عن البطاقة التموينية، وإيقافها لعدم استحقاقها الدعم الشهري، وهذه الخطوة تزيد من فرصة الدولة المصرية ي إيصال الدعم لمستحقيه من الأسر وتوفر لهم كل سبل الحماية الاجتماعية.

وأشار مستشار وزير التموين، إلى أنه جرى إضافة 3 خدمات إلكترونية جديدة على بوابة مصر الرقمية للخدمات التموينية، وهي: «طلب إيقاف بطاقة تموينية، طلب إيقاف نفسي من بطاقة التموين، طلب إيقاف أحد أفراد الأسرة من بطاقة التموين».

ومن خلال السطور التالية، نرصد الخطوات والروابط الإلكترونية الخاصة بالمواطنين الراغبين في إيقاف أنفسهم والخروج من منظومة دعم السلع التموينية، من خلال موقع بوابة مصر الرقمية.

خطوات إيقاف بطاقة التموين إلكترونيًا

- الدخول على بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط

- اختيار أيقونة الخدمات التموينية من خلال الرابط

- في حالة اختيار أيقونة «إيقاف نفسي من بطاقة التموين»، الدخول من خلال الرابط.

- اختيار خدمة إيقاف بطاقة التموين، من خلال الرابط

- اختيار خدمة إيقاف أحد أفراد الأسرة من بطاقة التموين من خلال رابط

- بعد ذلك استكمال كتابة كافة البيانات المطلوبة.

خدمات تموينية أخرى عبر «مصر الرقمية»

- تفعيل بطاقة التموين.

- إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

- الاستعلام عن موعد صرف بطاقة التموين.

- ضم أو نقل أحد أفراد الأسرة من محافظة لأخرى.

- الفصل الاجتماعي لأحد أفراد الأسرة من بطاقة التموين.