وظائف خالية بأحد النوادي الرياضية بالقاهرة.. مرتبات مجزية وحوافز وتأمينات

ينتظر العديد من الشباب الانتهاء من المراحل الدراسية والحصول على المؤهل العالي حتى يتمكن من البحث عن وظيفة مناسبة بمرتب مجزي، تمكنهم من الاشتراك في التأمين الطبي والاجتماعي، وتوفر لهم فرص الحصول على حوافز إضافية، وتحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل للشباب لمساعدتهم في الحصول على وظائف خالية.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية بأحد النوادي الرياضية للعمل في وظيفة إداريين، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة للوظائف وكيفية التقديم لها، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف النادي الرياضي

- مكان العمل يكون في القاهرة الجديدة بالتجمع الأول.

- يجب أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصلا على مؤهل عالي.

- خبرة من سنة إلى 3 سنوات.

- أن يكون المتقدم للوظائف ممتاز في اللغة الإنجليزية.

- بمكن للإناث والذكور التقديم للوظائف المطلوبة.

مميزات وحقوق وظائف النادي الرياضي

- يمنح النادي الرياضي العاملين به رواتب مجزية.

- يمنح النادي العاملين حوافز.

- ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات يوميا وتكون متغيرة.

- يمنح النادي العاملين به يومين راحة أسبوعيا.

- يوفر النادي للعاملين به تأمين طبي واجتماعي.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف أحد النوادي الرياضية، الدخول للصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة واختيار المنشور الخاص بالوظائف لملء الاستمارة الموجودة به بالمعلومات المطلوبة.