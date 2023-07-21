5 نصائح للتعامل مع الموجة الحارة.. احذر التعرض لأشعة الشمس

موجة شديدة من الطقس الحار تسود جميع الأنحاء تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، إذ يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، ما أدى إلى توجيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية 5 نصائح للتعامل مع الموجة الحارة.

نصائح للتعامل مع الموجة الحارة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها أنه من المتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس في الظل عن المتوقع، ووجهت 5 نصائح للتعامل مع الموجة الحارة، وجاءت كالتالي:

1- حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس وتحديدا في فترات الظهيرة، لأن ذلك يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

2- تناول كميات كبيرة من المياه، حتى يتم تعويض الجسم عن ما يفقده من سوائل، ولتجنب التعرض للجفاف.

3- ضرورة ارتداء غطاء الرأس إذا كان ضروري للمواطن أن يتعرض لأشعة الشمس، وتحديدا العاملين في الأماكن المفتوحة.

لا تترك المواد والأدوات المعرضة للانفجار في السيارة

4- تجنب ترك أي من المواد والأدوات المعرضة للانفجار في السيارة، إذ يساعد تعرضها لأشعة الشمس ودرجات الحرارة إلى انفجارها ما يؤدي إلى إصابة السيارة بالضرر، مثل بطاريات الهواتف أو الروائح القابلة للاشتعال.

5- ينصح أمراض القلب بتجنب التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية، إذ أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على صحة الإنسان.