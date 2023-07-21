«متسيبش اللي جنبك من غير حزام الأمان».. غرامة يتحملها قائد السيارة

ينظم قانون المرور حركة السير على الطرق، بما يضمن تحقيق السلامة للركاب وقائدي السيارة وكذلك المارة على الطرق، ولذلك نص على عدد من المخالفات التي لا يجوز ارتكابها، وإلا تعرض مرتكبها لغرامة مرورية أو عقوبة قد تصل للحبس في بعض الأحيان، وذلك على حسب نوع المخالفة ومدى جسامتها.

مخالفات قانون المرور

هناك الكثير من المخالفات التي يعرفها الكثيرون، ولكن هناك أخرى قد لا يعلم البعض عنها شيئا، منها ما يتعلق بارتداء حزام الأمان، فالكثيرين يعلمون بوجود غرامة في حالة عدم ارتداء حزام الأمان للسائق ومن بجانبه، ولكن هناك عقوبة أخرى في هذه الحالة.

مخالفة على حزام الأمان

نص قانون المرور على أنه يعاقب قائد السيارة أيضا في حالة السماح لمن يركب بجوراه الجلوس دون ارتداء حزام الأمان، وذلك وفقا للمادة رقم «74 مكررا» من قانون المرور.

ويعاقب قانون المرور في هذه الحالة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 300 جنيه، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر، وتضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب الفعل مرة أخرى مجددا خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.