«الداخلية»: ضبط 4 قضايا تزوير في محررات رسمية

أسفرت جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وجاءت أبرز النتائج كالآتي:-

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط قضية .

في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1703 مخالفات مرورية متنوعة.

في مجال الأمن العام: ضبط 24 قضية .

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 214 حكما قضائيا.

في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضيتين.

في مجالي مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية تزوير المستندات: ضبط 4 قضايا.