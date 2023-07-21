افتتاح مسجد «الشهداء محجوبة» بمركز الدلنجات في البحيرة «صور»

شهدت محافظة البحيرة اليوم الجمعة إفتتاح مسجد الشهداء محجوبة - مشروع 7 بمركز الدلنجات «إحلال وتجديد» على مساحة 132 مترا مربعا وبتكلفة إجمالية 750 ألف جنيه.

حرص الدولة على عمارة المساجد

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف

وتأتي أيضا في إطار الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز محافظة البحيرة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

خطبة الجمعة اليوم في البحيرة

وجاءت خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان " الأخذ بالأسباب في الهجرة النبوية المشرفة" أن المتأمل في الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة يستنبط منها دروسًا عظيمة وفوائد جمة،

كما تضمنت أيضا أهمية الأخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب سنة كونية، حيث جعل الحق سبحانه لكل شئ سببا، كما أنه عبادة إيمانية، فديننا دين التوكل والأخذ بالأسباب والعمل، لا التواكل والضعف والكسل.