«الأوقاف»: افتتاح 8 مساجد في 6 محافظات اليوم

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 8 مساجد في 6 محافظات هي «الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، الجيزة، القليوبية، قنا»، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

مساجد الإحلال والتجديد

ففي محافظة الدقهلية جرى افتتاح المسجد الكبير بقرية الشبلي بمركز الجمالية، وفي محافظة البحيرة جرى افتتاح مسجد عزبة صديق بقرية صفط الحرية بمركز إيتاي البارود، ومسجد النور بقرية بشير أغا بمركز الرحمانية.

وفي محافظة كفر الشيخ جرى افتتاح مسجد عبده بعزبة عبده بقرية الورق بمركز سيدي سالم، ومسجد التقوى بقرية عقلة القبلية بمركز سيدي سالم، وفي محافظة الجيزة جرى افتتاح مسجد القبلي بقرية الرهاوي بمركز منشأة القناطر، وفي محافظة القليوبية تم افتتاح مسجد التوحيد بقرية الفاروقية بمركز بنها.

مساجد الصيانة

أما عن المساجد التي قامت وزارة الأوقاف بصيانتها، ففي محافظة قنا جرى افتتاح مسجد الرشايدة بقرية الحلفاية قبلي بمركز نجع حمادي.

وبلغ إجمالي ما افتتحته وزارة الأوقاف من مساجد منذ شهر يوليو 2022 وحتى اليوم الجمعة، 1163 مسجدًا، منها 939 مسجدًا جديدًا وإحلال وتجديد، و224 مسجدًا صيانة وتطوير.