«الأوقاف» تعلن افتتاح 8 مساجد في المحافظات الجمعة المقبلة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، افتتاح 8 مساجد يوم الجمعة المقبلة في عدد من المحافظات، منها 5 مساجد جديدة و3 جرى الانتهاء من الإحلال والتجديد، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل.

الأوقاف تٌعلن افتتاح مساجد جديدة

وقال وزير الأوقاف عبر حسابه الشخصي على فيس بوك:«بإذن الله تعالى يجرى افتتاح 8 مساجد يوم الجمعة الموافق 21 يوليو منها 5 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما جرى افتتاحه من 7 يناير حتى تاريخه 19 مسجدًا منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا».

وكشف الوزير عن أن المساجد التي جرى الانتهاء من تجديدها في المناطق التالية:

1 - مديرية أوقاف البحيرة المسجد وعنوانه:

الشهداء محجوبة – مشروع 7 – حمور الدلنجات ثان

2- مديرية أوقاف الدقهليةم المسجد وعنوانه:

النور – الكردود - بلقاس

3- مديرية أوقاف أسيوطم المسجد وعنوانه:الرسول – بني هلال - القوصية

4- مديرية أوقاف سوهاجم المسجد وعنوانه: عباد الرحمن – الشيخ جامع – دار السلام

5- مديرية أوقاف بني سويف المسجد وعنوانه: ميهوب الديب الكبير – مناشي– أبو صير الواسط

كما كشف الوزير عن أماكن المساجد التي تمت الصيانة بها، وهي:

1- مديرية أوقاف بني سويفم المسجد وعنوانه: المسيد – بندر ناصر

2- مديرية أوقاف الدقهليةم المسجد وعنوانه: حسن البادي – ميت خميس – مركز المنصورة

3- مديرية أوقاف أسيوطم المسجد وعنوانه:محمد الرفاعي – مير - القوصية