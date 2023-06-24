افتتاح 3 مساجد بعد إحلالها وتجديدها في القليوبية بتكلفة 7 ملايين جنيه

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، 3 مساجد جديدة لتنضم إلى منظومة بيوت الله والتي تعتبر مصدر النور الروحي والإشعاع الديني وتنبثق منها دعوة الحق ونشر المفاهيم الدينية السليمة والقيم الأخلاقية النبيلة وأخلاق الرحمة والتعاون ونشر روح المحبة والاتحاد لدى الجميع.

افتتاح مساجد في القليوبية

وأشار بيان صادر عن مديرية أوقاف القليوبية، إلى أن المسجد الأول هو مسجد العمري بقرية منية السباع بمدينة بنها، بعد عمل صيانة وترميم ودهانات وفرش المسجد بالكامل على نفقة وزارة الأوقاف، بقيمة إجمالية نصف مليون جنيه على مساحة بلغت 400 متر.

وأضاف البيان، أن المسجد الثاني هو مسجد أبو رواش بعزبة رستم الغربية ميت كنانة مركز طوخ، وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف، بتكلفة 1.5 مليون جنيه، على مساحة 200 متر.

تجديد المسجد وفرشه

وأوضح البيان أن المسجد الثالث هو مسجد سيد عبد الحميد شديد بعزبة شديد بالكوم الأحمر شبين القناطر، وذلك بعد إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد على مساحة 350 مترا بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.