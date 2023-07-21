محمد رمضان يلتقط صورا تذكارية مع جمهوره بعد صلاة الجمعة

حرص الفنان محمد رمضان على التقاط عدد من الصور مع جمهوره، بعد انتهائه من صلاة الجمعة، وشارك متابعيه بفيديو عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

محمد رمضان يتلقط صورا مع جمهوره

وظهر الفنان محمد رمضان في الفيديو الذي شاركه مع جمهوره وهو يلتقط عددًا من الصور معهم، بينما تجمهروا حوله بعد خروجه من المسجد بعد أداء صلاة الجمعة، وعلق عليه قائلًا: «بعد صلاة الجمعة وسط أجمل و أجدع شعوب الأرض جمعة مباركة».

يذكر أن الفنان محمد رمضان يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح فيلمه الجديد ع الزيرو في دور العرض السينمائية لينضم الى موسم أفلام الصيف والذي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم نيللي كريم ومحمد لطفى وجومانا مراد وإسلام إبراهيم ومنذر مهران وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل .

ويأتي هذا بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في موسم أفلام عيد الفطر بفيلم هارلي الذي شارك فيه بجانب مي عمر.