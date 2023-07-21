السيطرة على حريق عقار سكني في العريش دون خسائر بشرية

دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق ضخم نشب في إحدى العمارات السكنية في منطقة آل أيوب وسط مدينة العريش، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

احتراق محتويات شقة ومعمل ألبان

وكشفت التحريات الأولية، احتراق أثاث شقة سكنية ومحتويات معمل ألبان بالمنطقة، وتم إخماد النيران قبل وصولها إلى العمارات المجاورة، كما قامت قوات الشرطة بعمل كردون أمني حول المكان، لمنع تجمهر الأهالي، وبدأت التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق، وحصر الخسائر المادية.

فصل التيار الكهربائي عن المنطقة

كما قام قسم الصيانة بمجلس مدينة العريش، بفصل التيار الكهربائي عن المنطقة، وإغلاق محابس الغاز والمياه بالعمارة السكنية، حتى الانتهاء من عمليات التبريد، والتأكد من السيطرة على النيران بشكل كامل.