رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«حياة كريمة» تعلن عن ملتقى توظيفي بالمنوفية وأسيوط.. 5000 فرصة عمل

كتب:

محمد أباظة
02:56 م | الجمعة 21 يوليو 2023
حياة كريمة

حياة كريمة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، عن ملتقى توظيف في محافظة المنوفية، لعرض أكثر من 5000 فرصة عمل متاحة، وذلك يومي 22، 23 يوليو الجاري في نادي سيتي كلوب مدينة شبين الكوم بالمنوفية، بحضور مسؤولي أكتر من 20 شركة.

ملتقى توظيف المنوفية

وكشفت مؤسسة حياة كريمة، عن عدد من القطاعات المتوفر فيها فرص العمل، وبينها: «تمويل، طبي، تجارة عامة وتوريدات، أغذية ومشروبات، أمن وحراسة وخدمات، تطوير عقاري وإدارة منشآت وغيرها».

وخلال يومي 22 و23 يوليو يتم عقد ملتقى التوظيف أيضا في محافظة أسيوط، بنادي سيتي كلوب بالصالة المغطاة، إذ سيتم الإعلان عن أكثر من 4500 فرصة عمل متاحة من خلال ملتقى التوظيف، بحضور أكتر من 20 شركة.

ملتقى توظيف أسيوط

وعن عدد القطاعات المتوفر فيها فرص العمل داخل ملتقى التوظيف، كشفت حياة كريمة، أنها تضم «تمويل، طبي، تجارة عامة وتوريدات، أغذية ومشروبات، امن وحراسة وخدمات، تطوير عقاري وإدارة منشآت وغيرها».

وتواصل مؤسسة حياة كريمة عملها في دعم الأسر والأهالي في المحافظات والقرى التي تعاني نقص الخدمات، من خلال تدشين المشروعات التنموية والخدمية والارتقاء بمستوى المعيشة لهم.

اقرأ المزيد:

وصول أجهزة طبية جديدة بالبلينا ضمن حياة كريمة في سوهاج

حياة كريمة توفر 4500 فرصة عمل في ملتقى توظيف بأسيوط

وفد طلابي جامعي يزور مشروعات «حياة كريمة» في المنوفية

أهم مشاريع حياة كريمة في أسوان.. مراكز شباب ومجمعات صناعية
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.