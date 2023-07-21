«حياة كريمة» تعلن عن ملتقى توظيفي بالمنوفية وأسيوط.. 5000 فرصة عمل

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، عن ملتقى توظيف في محافظة المنوفية، لعرض أكثر من 5000 فرصة عمل متاحة، وذلك يومي 22، 23 يوليو الجاري في نادي سيتي كلوب مدينة شبين الكوم بالمنوفية، بحضور مسؤولي أكتر من 20 شركة.

ملتقى توظيف المنوفية

وكشفت مؤسسة حياة كريمة، عن عدد من القطاعات المتوفر فيها فرص العمل، وبينها: «تمويل، طبي، تجارة عامة وتوريدات، أغذية ومشروبات، أمن وحراسة وخدمات، تطوير عقاري وإدارة منشآت وغيرها».

وخلال يومي 22 و23 يوليو يتم عقد ملتقى التوظيف أيضا في محافظة أسيوط، بنادي سيتي كلوب بالصالة المغطاة، إذ سيتم الإعلان عن أكثر من 4500 فرصة عمل متاحة من خلال ملتقى التوظيف، بحضور أكتر من 20 شركة.

ملتقى توظيف أسيوط

وعن عدد القطاعات المتوفر فيها فرص العمل داخل ملتقى التوظيف، كشفت حياة كريمة، أنها تضم «تمويل، طبي، تجارة عامة وتوريدات، أغذية ومشروبات، امن وحراسة وخدمات، تطوير عقاري وإدارة منشآت وغيرها».

وتواصل مؤسسة حياة كريمة عملها في دعم الأسر والأهالي في المحافظات والقرى التي تعاني نقص الخدمات، من خلال تدشين المشروعات التنموية والخدمية والارتقاء بمستوى المعيشة لهم.