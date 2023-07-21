حملات تموينية بجميع أنحاء الإسكندرية لضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السجائر

أكد المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية لـ«الوطن» أن حملات التموينية لن تتوقف وتعليمات على المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية واضحة لجميع المديريات بالعمل الدائم لمراقبة الأسعار، وضبط الأسواق ولا تهاون مع المخالفين، ويتم تحرير محاضر لزيادة الأسعار أو الغش التجاري أو البيع بأزيد من التسعيرة المقررة، وجارى ملاحقة تجار السجائر لإنهاء أزمتها المنتشرة على مستوى الجمهورية وتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام

الرقابة التموينية

وأضاف وكيل تموين الإسكندرية أن إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية وبرئاسة مؤنس محمد المشرف العام على الإدارة وفريق العمل التابع له شنت حملات بأنحاء المحافظة أسفرت عن الآتي:

-تحرير 39 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

-2 محضر بيع سجائر بسعر أزيد من التسعيرة.

-5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

حملة بالمنتزه

وأشار أن إدارة تموين المنتزه شنت حملة، وجرى 41 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها عدد 15 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

-تحرير عدد 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي بالمخابز السياحية.

-تحرير 1 محضر إدارة محل لتجهيز البطاطس بدون ترخيص.

-تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السجائر.

-تحرير 1 محضر لمحل لتجهيز المأكولات بدون ترخيص.

-تحرير 9 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

-تحرير 23 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

تحرير 1 محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة

إدارة العجمي التموينية

وأكد «سعد الله» شن إدارة تموين العجمي برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة وأسفرت عن الآتي :

تحرير 16 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

تحرير1 محضر لمخبز سياحي بدون ترخيص

تحرير 8 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد

تحرير محضر لمخزن لتجميع 630 علبة سجائر

تحرير 9 محاضر عدم حمل شهادات صحية

تحرير 12 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

تموين العامرية

كذلك قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة وأسفرت عن الآتي :

تحرير 19 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 8 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن

تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية

تحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

تحرير 4 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة

حملات وسط الإسكندرية

وأوضح وكيل وزارة التموين عن قيام إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة و إشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة أسفرت عن الآتي:

تحرير 20 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

تحرير 1 محضر لثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة

تحرير 9 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد

تحرير 7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة

تحرير 9 محاضر عدم حمل شهادات صحية

تحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

تحرير 3 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة

المركز التمويني

وأضافت سعد الله قيام المركز التمويني الشامل لحى غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة أماني الجزار رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة وأسفرت عن الآتي :

تحرير عدد 30 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن

تحرير عدد 6 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد

تحرير 2 محضر عدم حمل شهادات صحية

تحرير 17 محضرا عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام