سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات.. «اعرف بقى بكام»

شهد سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 21-7-2023 استقراراً ملحوظاً في منتصف التعاملات اليومية، وهو يُعد عيار الذهب الأكثر شيوعاً وانتشاراً بين المواطنين داخل السوق المصرية.

وتستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 وفقاً لآخر تحديث في الأسعار أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في منتصف التعاملات اليومية 2165 جنيها للشراء، دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الجمعة في منتصف التعاملات 2474 جنيها للشراء، دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وهو يُعد العيار الأكثر نقاءً ويُصنع من خلاله السبائك الذهبية بمختلف أشكالها وأوزانها.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 1856 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1443 جنيها للشراء، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم بمنتصف التعاملات 2268 جنيها للشراء، دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17320 جنيها للشراء، وذلك دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وهو يزن 8 جرامات من عيار 21.