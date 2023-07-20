لهذه الأسباب.. أسعار الذهب تتحول للهبوط بالأسواق العالمية

تحولت اتجاهات الذهب في التعاملات الحالية للبورصات العالمية إلى الهبوط، فور صدور بيانات البطالة الأمريكية، والتي تحفز الفيدرالي الأمريكي على مواصلة سياسة التشديد النقدي.

ووفق التقارير الصادرة، فقد سجلت إعانات البطالة 228 ألف طلب، أقل من توقعات الخبراء الذين توقعوا 242 ألف طلب، خاصةً أنها قد سجلت 237 ألف طلب الأسبوع قبل الماضي، وبذلك ارتفع متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع إلى 237.50 ألف طلب، بعد أن سجل الأسبوع قبل الماضي 246.75 ألفًا وفق موقع «إنفيستينج».

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 1972 دولاراً للأوقية، فيما انخفضت العقود الفورية بنسبة 0.34% إلى 1970 دولاراً للأوقية، وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.5% إلى 100.475 نقطة، وهو أحد اسباب انخفاض قيمة الذهب.

توقعات قرارات الفيدرالي الأمريكي

ومن المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل، مما يبقيها في نطاق بين 5.25% و5.5% في عام 2023.

ما الذي يؤثر على سعر الذهب؟

وتتأثر أسعار الذهب العالمية بتحركات أسعار الدولار ومؤشراته، وكذلك الأسهم وأسعار الفائدة، لأنه كلما اتجهت أسعار الدولار والفائدة للارتفاع، ينخفض سعر الذهب والعكس صحيح، لان هناك علاقة عكسية بينهما، حيث يرتفع الذهب مع الأزمات وانخفاض أسعار الفائدة ومكاسب الأسهم.