أسعار الذهب اليوم الجمعة 21-7-2023 في مصر.. استقرار عيار 21

شهد الذهب حالة من الاستقرار في الأسعار خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم، وتحديداً عيار 21 الأكثر شيوعاً داخل السوق المصرية، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الجمعة 21-7-2023 في مصر، وفقاً لما جاء في بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم الجمعة 2474 جنيها للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة، وهو العيار الأكثر نقاءً بين الأعيرة الأخرى.

سعر جرام الذهب عيار 21

أما عن سعر جرام الذهب عيار 21 فسجل اليوم الجمعة 2165 جنيها للشراء، وذلك قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة، وهو العيار الأكثر إقبالاً من جانب المواطنين.

سعر جرام الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة فسجل 1856 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الجمعة 2268 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1443 جنيها للشراء، وذلك قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات الصباحية 17320 جنيها للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة، ويصل وزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.

أسعار الذهب في المحلات بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بين المحلات على مستوى الجمهورية حسب سعر المصنعية والضريبة التي يتم إضافتها على الأسعار المعلنة.