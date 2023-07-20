أسعار الذهب اليوم.. استقرار ملحوظ بنهاية التداولات المسائية

سجّلت أسعار الذهب، خلال نهاية تداولات اليوم الخميس 20 يوليو 2023، استقراراً ملحوظاً في السوق المحلية، وسجل الذهب عيار 21 مبلغ 2165 جنيهاً للجرام، وفق الأسعار المعلنة من البورصات وتقارير الأسعار، كما انخفضت أسعار الذهب العالمية عند 1968 دولاراً للأوقية اليوم.

أسعار الذهب الآن

وقدرت أسعار الذهب في محال الصاغة المصرية الآن، بنحو 2474 جنيهاً للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، والتي توجد في السوق المحلية بأوزان كثيرة تناسب جميع الأشخاص وقدراتهم المالية.

وسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 2165 جنيهاً للبيع في محلات الصاغة، والذهب عيار 18 بسعر 1856 جنيهاً، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفاً و320 جنيهاً.

أسعار الذهب العالمية اليوم

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب انخفاضا في الوقت الحالي، عقب صدور بيانات مهمة في الولايات المتحدة الأمريكية، من بينها تقرير طلبات إعانات البطالة، والتي سجلت 228 ألف طلب، أقل من توقعات الخبراء الذين توقعوا 242 ألفاً، خاصةً وأنها سجلت 237 ألف طلب الأسبوع قبل الماضي.