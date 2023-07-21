موجة الحر تهدد كبار السن في أوروبا.. عُزلوا في المنازل على غرار «كورونا»

تعاني قارة أوروبا من ارتفاع حاد في درجات الحرارة خلال الأيام الحالية، ما دفع دولة مثل إيطاليا لإعلان حالة التأهب القصوى في 23 مدينة بسبب موجة الحر الشديد الذي تقارب تداعياته جائحة كورونا المستجد بالنسبة لكبار السن.

نيويورك تايمز: الحرارة الشديدة التي ضربت جنوب أوروبا أصبحت مثل الوباء

وسلطت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، الضوء على معاناة كبار السن في ظل هذه الحرارة الشديدة، واستشهدت بسيدة إيطالية تدعى دوناتا جريللو وتبلغ من العمر 75 عاما، مصابة بالسرطان، وتعيش في مبنى سكني بالعاصمة الإيطالية روما ولا تمتلك مروحة أو جهاز تكييف لترطيب الجو.

وأضافت «نيويورك تايمز»: «لا تتمكن السيدة الإيطالية من الحركة وباتت معزولة في منزلها ولا يزورها سوى عاملة اجتماعية تتواصل معها وتؤكد عليها ألا تخرج من منزلها أبدا بسبب الحرارة الشديدة التي تجاوزت 41 درجة مئوية خلال الأيام الماضية».

معاناة كبار السن في أوروبا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الحرارة الشديدة التي ضربت جنوب القارة الأوروبية أصبحت مثل الوباء، وتسببت في زيادة عزلة العديد من كبار السن وهددت صحتهم، ودفع الحكومات ومؤسسات الخدمات الاجتماعية نحو اتخاذ خطوات ضرورية من أجل توفير حماية لهم.

وكانت فرنسا قد عانت من درجات الحرارة المرتفعة مثل أغلب دول جنوب أوروبا، إذ كانت أصعب موجة حر واجهتها البلاد أسفرت عن مصرع 15 ألف شخص أغلبهم من كبار السن، بحسب «نيويورك تايمز».