«الأرصاد»: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أغلب دول العالم، وخاصة نصف الكرة الشمالي يشهد ارتفاعًا قياسيا في درجات الحرارة، بسبب عدة عوامل اجتمعت مع بعضها، مشيرةً إلى أنه من المتوقع استمرار هذه الظاهرة حتى نهاية الأسبوع المقبل على أنحاء الجمهورية كافة.

ظاهرة النينو نمط مناخي يؤثر علينا

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «غرفة الأخبار»، على قناة «اكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية دارين مصطفى، أن أهم هذه العوامل زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والغازات الدفيئة التي تؤدي إلى المزيد من التغيرات المناخية، بالإضافة إلى ظاهرة النينيو وهي نمط مناخي يؤثر علينا في بعض السنوات ويرتبط بارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية دائما، كما أن القبة الحرارية مرتبطة بارتفاعات درجات الحرارة على سطح الأرض.

زيادة فترات سطوع أشعة الشمس

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ظاهرة القبة الحرارية تؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، لأنها عبارة عن امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، أما مصر، فإنها تشهد استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة في أغلب الأنحاء، نتيجة لتأثرنا بامتداد القبة الحرارية وامتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا والذي سيعمل على فترات زيادة سطوع أشعة الشمس.