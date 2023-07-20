مع ارتفاع درجات الحرارة.. 3 نصائح من حماية المستهلك لسلامة الأغذية في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج ارتفاعا ملحوظ بدرجات الحرارة خلال الأيام الماضية تستمر حتى الأحد المقبل، حيث تتجاوز درجات الحرارة العظمى 45 درجة وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، ما دعى وحدة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج لإطلاق حملة للتأكد من سلامة الأغذية من ارتفاع درجات الحرارة.

حملة حماية المستهلك لسلامة المواطنين

قالت سحر حامد عجاج مدير وحدة حماية المستهلك بمحافظة سوهاج حديثها لـ«الوطن»، إنه مع ارتفاع درجات الحرارة تفسد بعض السلع الغذائية رغم عدم انتهاء صلاحيتها، وجرى ضبط سلع خلال حملات تموينية في الأيام الماضية، وهذا يرجع لارتفاع درجات الحرارة وسوء التخزين، وأبرز تلك السلع الألبان والعصائر العلبة، والمجمدات والزبادي والبيض.

وأوضحت سحر حامد عجاج، أنه جرى إطلاق حملة توعية للمواطنين والتجار بطريقة التخزين السليم، والأمن للسلعة حفاظا على سلامة المواطنين.

نصائح للتجار بارتفاع درجات الحرارة

ونصحت سحر حامد، التجار عدم تعريض السلع أشعة الشمس المباشرة، مع عدم وضع العبوات على بعضها البعض، وعدم فصل ثلاجات العرض أو التخزين.

نصائح المستهلك عند الشراء

ودعت سحر حامد المواطنين إلى شراء السلع من تجار ثقة ومراجعة حالة العبوة قبل الشراء من وجود ثقب، أو مفتوح، ومراجعة الطعم واللون الرائحة، حتى مع سريان تاريخ الصلاحية، والشراء من ثلاجات العرض وليس المخزن.