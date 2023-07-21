طرح سلع بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية بمطروح.. كيلو السكر بـ 18 جنيها

أعلنت المهندسة هند مساعد، وكيل وزارة التموين بمطروح، عن طرح كميات من السلع الأساسية مثل السكر والأرز والزيت في المجمعات الاستهلاكية بمراكز ومدن المحافظة تباع بأسعار مخفضة عن الأسواق، تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح لتوقيع السلع المختلفة للمواطنين بأسعار متميزة لمحاربة جشع التجار في جميع الأسواق بمطروح.

أسعار السلع الأساسية في منافذ مجمعات مطروح

وأضافت وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز اليوم في مجمعات الجملة بمدن مطروح يباع بسعر 25 جنيها للكيلو الأرز البلدي المعبأ، وسعر 20 جنيها الكيلو الأرز الهندي المعبأ، وسعر السكر المعبأ متاحا بسعر الكيلو 18 جنيها، وزيت الطعام بسعر 800 مللي سعر الزجاجة 45 جنيها.

أماكن منافذ شركة الجملة في مدن محافظة مطروح

وأشارت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح إلى أن أماكن منافذ الحملة التي تباع بها السلع الغذائية الأساسية بأسعار أرخص من الأسواق:.

في وسط مدينة الضبعة شرق مطروح

في وسط مدينة العلمين.

- منافذ وسط مدينة مرسى مطروح أمام البنك الأهلي.

- بشارع علم الروم.

- شارع جول جمال، وفي مدن السلوم وسيوة.

- سيدي براني والنجيلة والحمام، ويتم الإعلان عنها.