وكيل «تموين مطروح»: طرح زيت حر بسعر 45 جنيها للتر في عدة منافذ بالمحافظة

أعلنت هند مساعد، وكيل وزارة التموين بمطروح، عن طرح عبوات زيت طعام حر في منافذ التموين «دلتا ماركت» بشركة تجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، بسعر 45 جنيها للتر.

أماكن منافذ بيع زيت الطعام في مطروح

وقالت وكيل وزارة التموين بمطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المنافذ المتاح بها الزيت، هي منفذ دلتا ماركت بميدان البنك الأهلي وسط مدينة مرسى مطروح، وفرع شركة الجملة في منطقة علم الروم شرق المدينة، وسيتم طرحه تباعا في منافذ المدن بالحمام والعلمين والضبعة والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة.

توفير السلع الغذائية في منافذ التموين بمطروح

وأضافت وكيل «تموين مطروح»، أن المنافذ يتوفر بها السلع الأساسية مثل الأرز والسكر بجانب الزيت وبكميات وفيرة، بجانب المواد الغذائية المتنوعة مثل اللحوم المبردة واللحوم السوداني والدقيق والسمن بأنواعه المختلفة، ومنتجات الألبان والجبن والشاي والمكرونة والصلصة، وغيرها من السلع التي تحتاجها الأسرة.

قوافل غذائية متحركة في المناطق النائية

وأشارت وكيل وزارة التموين بمطروح إلى أنه يجري تنظيم قوافل غذائية متحركة بالسيارات، تحت إشراف مديرية التموين، تجوب المناطق النائية والبعيدة عن مرسى مطروح، وتحتوي على المواد الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة 20% عن الأسواق، وذلك بتوجيهات من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتوفير السلع للمواطنين بأسعار متميزة لمواجهة جشع التجار.