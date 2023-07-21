بلقيس فتحي: سعيدة بالنجاح الجماهيري لأغنية «ألف روح» وتصدرها التريند

كشفت الفنانة بلقيس فتحي عن سعادتها بنجاح أغنيتها الأخيرة «ألف روح» التي قدمتها باللهجة المصرية وحققت ردود أفعال كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

انتشار الأغنية الجديدة

وقالت بلقيس إنها لم تتصور أن تنتشر الأغنية مثل النار في الهشيم خلال فترة قصيرة منذ طرحها، وحققت صدى كبيرا من قبل الجمهور بعدد من الدول العربية من داخل مصر ولبنان والمغرب والعراق والسعودية.

وأضافت بلقيس خلال بيان: من ضمن أسباب نجاح الأغنية أنها لمست شريحة كبيرة من البنات داخل المجتمعات العربية لما حملته من مشاعر قوية، ودائما في اختياراتي للأغاني أحرص أن تكون كلماتها بها رسالة وهذا ما حدث في ألف روح الذي تعاونت فيها مع الشاعر أحمد حسن راؤول، وأن الأغنية مازلت في التريند ونجاحها لسه مستمر.

اختيار اللهجة المصرية في أغنية ألف روح

وعن اختيارها للهجة المصرية قالت: الأغنية وصلت للجمهور العربي كله لأنني أرى أن الأغنية إذا كانت بلهجة بيضاء أو مصرية فهي تصل أسرع لكل الشعوب العربية وهذا الهدف كنت أقصده والحمدلله تحقق.

وتابعت: الأغنية شبهي ومناسبة لكل شخص يسمعها في كل وقت وكل زمان لأنها تحمل رسائل بها تحدي وقوة ويشعر من يسمعها أنه قادر على النجاح والتقدم.

واختتمت «بلقيس» تصريحاتها، أنها تستعد اليوم لإحياء حفل جماهيري داخل جازان بالمملكة العربية السعودية وجهزت باقة متنوعة من أغانيها العربية والخليجية، وستقدم للمرة الأولى أغنية ألف روح أمام الجمهور، وبعدها ستعلن عن حفلها في مصر خلال الفترة المقبلة.