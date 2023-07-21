استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 2168 جنيها

شهدت أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية، اليوم الجمعة، استقرارا، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 2168 جنيها دون مصنعية، كما استقر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 2478 جنيها خلال منتصف التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر دون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر، بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 2271 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 2168 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 1858 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1445 جنيها للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة، انخفاضا بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 17344 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 77057 جنيها.