«بغيب بمزاجي».. فضل شاكر يطلق أولى أغنيات ألبومه الجديد (فيديو)

طرح الفنان اللبناني فضل شاكر، أولى أغنياته الجديدة «بغيب بمزاجي»، من ألبومه الغنائي الذي يعود من خلاله لجمهوره بعد فترة طويلة من الغياب.

فضل شاكر يعود لجمهوره بألبوم جديد

نشر «شاكر» الأغنية عبر صفحته بـ«إنستجرام»: «صار فيكم تسمعوا أغنيتي الجديدة بغيب بمزاجي عبر قناتي الرسمية على يوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية فضل شاكر».

الأغنية من كلمات الشاعر إيهاب عبدالعظيم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر واكورديون محمود شاهي وطبلة أحمد عيادي.

كان فضل شاكر قد ظهر في برومو تشويقي للألبوم وهو يرتدي بدلتين إحداهما باللون الأبيض وأخرى بالأسود خلال التقاط العدسات له صورا فوتوغرافية.

فضل شاكر لجمهوره: اشتقتلكم

وقال لجمهوره في رسالة صوتية: «لأني اشتقتلكم وبعرف أنكم اشتقتولي، محضرلكم مش بس مفاجأة واحدة لكن مفاجآت كتير.. انتظروني مع حبي فضل شاكر».