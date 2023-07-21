الصين تستعد للوباء القادم.. هل يشهد العالم جائحة خطيرة بعد كورونا؟

تستعد الحكومة الصينية للأوبئة المحتملة مستقبلا، حيث أمرت حكومة بكين المدن الكبرى لديها بالتجهيز لحالات الطوارئ الطبية، عبر بناء منشآت يمكن استخدامها كأماكن للعزل خلال أي جائحة قادمة، وذلك بعد أشهر من إعلان الصين التخلي عن قيود فرضتها خلال فيروس كورونا المستجد، بحسب «بلومبرج».

شينخوا: المنشآت سيتم إنشاؤها في جميع المدن الكبرى

من جهتها قالت الوكالة الرسمية الصينية «شينخوا»، إن تلك المنشآت الاستجمامية سيتم إنشاؤها في جميع المدن الكبرى في الصين، وخلال حالات الطوارئ ستكون مراكز للعزل وتقديم الخدمات الطبية ومخازن للإمدادات.

مسؤول صيني: المنشآت تمثل توازنا بين التطوير والأمن

ونقلت «شينخوا»، عن مسؤول صيني بارز، أن هذه المنشآت المقترح تشييدها تمثل توازنا بين التطوير والأمن، وهو لفظ استخدمه الرئيس الصيني شي جين بينج لإدماج النمو الاقتصادي والإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل استعداد أفضل للأخطار الرئيسية مثل تفشي الأوبئة، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية تسعى إلى حشد رأس مال خاص من أجل إنشاء وصيانة تلك المنشآت، ولكن لم يحدد التقرير حجم الاستثمارات المطلوبة لهذه الجهود.

وتشمل تدابير الدعم، بحسب وكالة «شينخوا»، حماية حقوق الملكية للشركات الخاصة ورجال الأعمال وخطوات لضمان المنافسة العادلة في السوق من خلال إزالة العراقيل التي تعوق دخول السوق.