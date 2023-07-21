ابتدائي وإعدادي.. انطلاق امتحانات الدور الثاني محافظة الإسماعيلية غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم انطلاق امتحانات الدور الثاني بمحافظة الإسماعيلية، لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية في جميع مدارس المحافظة، وذلك في مدينة الإسماعيلية والإدارات التعليمية التابعة للمراكز المختلفة في التل الكبير والقصاصين وأبوصوير، وفايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب غدا السبت بالتزامن مع إنهاء كافة الاستعدادات للامتحانات.

امتحانات الدور الثاني بمحافظة الإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المديرية أنهت كافة الاستعدادات لامتحانات الدور الثاني بمحافظة الإسماعيلية المقرر لها أن تبدأ غدا السبت، لامتحانات لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأضاف «بحيري»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات تستمر حتى الخميس 26 يوليو، فيما يؤدي طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية الامتحانات بدءً من السبت التاسع والعشرين من يوليو حتى الخميس الموافق 3 أغسطس.

وأشار «بحيري» إلى أن امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام بدأت السبت الماضي واستمرت طوال الأسبوع دون وجود أي شكاوى خلال فترة أداء الامتحانات علي مدار الأيام الماضية.

بحيري: تأمين شرطي لامتحانات الدور الثاني بمحافظة الإسماعيلية

وأكد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية ووضع خطة تأمين شاملة لجميع المدارس والمباني التعليمية لضمان أداء الامتحانات في جو من الهدوء.

وأضاف «بحيري» أن تعليم الإسماعيلية يعمل علي توفير الهدوء داخل اللجان في المدارس والمبانٍ التعليمية للطلاب أثناء سير الامتحانات وحتى إعلان النتيجة وضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطبعة.