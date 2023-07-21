الاثنين.. امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي في كفر الشيخ

تنطلق الاثنين المقبل، امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي في كفر الشيخ، للرسمي العام، والرسمي اللغات، عقب تعديل موعد بدء الامتحانات إلى 24 يوليو الجاري، على مستوى نطاق جميع مدارس كفر الشيخ، حيث يؤدي الطلاب امتحانات الدور الثاني لامتحانات للشهادة الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية على مستوى الإقليم.

امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي في كفر الشيخ

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أشار في تصريحات صحفية، أن امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي في كفر الشيخ، جرى تعديله لطلاب الشهادة الإعدادية للرسمي العام، والرسمي اللغات، لتبدأ الامتحانات على النحو التالي:

- الإثنين، 24 يوليو مادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 حتى 11:30، والتربية الدينية من الساعة 12حتى 1:3.

- الثلاثاء، 25 يوليو، الهندسة من الساعة الـ 9 حتى الحادية عشر، ومادة الحاسب الآلي من الساعة 11:30 حتى 12:30.

- الأربعاء، 26 يوليو، الجبر من الساعة 9 حتى 11، ومادة العلوم من الساعة 11:30 حتى 1:30.

- الخميس، 27 يوليو، مادة اللغة الأجنبية من الساعة الـ 9 حتى الحادية عشر، ومادة التربية الفنية من الساعة 11:30 حتى 1:30

- السبت، 29 يوليو، مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة الـ 9 حتى الحادية عشر.

امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي في كفر الشيخ

وأضاف مصدر مطلع، بمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي في كفر الشيخ، تبدأ الاثنين المقبل داخل نطاق المدارس، مشيراً إلى أنه جرى توزيع الجداول على جميع الإدارات التعليمية وأرقام الجلوس الخاصة بكل طالب بالشهادة الإعدادية في كفر الشيخ.

يذكر أن امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ، تقدم لها 63 ألفاً و308 طلاب وطالبة للامتحانات، حيث تغيب منهم عدد 370 طالباً، وقد نجح من بينهم عدد 52 ألفًا و432 طالباً.