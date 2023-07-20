موقف امتحانات الدور الثاني للإعدادية في الدقهلية خلال إجازة 23 يوليو

يستعد طلاب الإعدادية لأداء امتحانات الدور الثاني للصفوف الإعدادية سواء النقل أو الشهادة بالدقهلية، ويرغب الكثير في معرفة إن كان يوم الأحد المقبل إجازة من الامتحانات أم لا، بعد قيام رئاسة الوزراء بإعلانه إجازة رسمية يوم الأحد 23 يوليو.

وكشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية أن امتحانات الإعدادية تستمر بشكل طبيعي في الأيام المحدد لها وفقا للجدول الذي يبدأ يوم السبت 22 يوليو، وتستمر لمدة أسبوع على أن تنتهي الخميس 27 يوليو.

وأضاف أن الامتحانات لا ترتبط بالإجازة بمحافظة الدقهلية :«ملهاش علاقة بالإجازة الامتحانات ستجري في موعدها المحدد بشكل طبيعي، ويوم الأحد، سيجري أداء الامتحانات المحددة به لطلاب الإعدادية سواء النقل أو الشهادة».

جدول امتحانات الإعدادية بالدقهلية

واعتمدت محافظة الدقهلية جدول امتحانات الصفوف الإعدادية الدور الثاني سواء النقل أو الشهادة الإعدادية، وجاء كالآتي:

- السبت: للصف الأول والثاني لغة عربية وحاسب آلي، للصف الثالث اللغة العربية

- الأحد: للصف الأول علوم وتربية فنية، للصف الثاني الجبر والإحصاء واللغة الأجنبية للصف الثالث الجبر والإحصاء والتربية الدينية.

- الاثنين: للصف الأول الجبر والإحصاء واللغة الأجنبية، وللصف الثاني العلوم والتربية الفنية، وللصف الثالث العلوم والحاسب الآلي.

- الثلاثاء: الصف الأول الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، والثاني الهندسة والتربية الدينية، والصف الثالث اللغة الأجنبية والتربية الفنية.

- الأربعاء: للصف الأول الهندسة، والثاني والصف الثالث الدراسات الاجتماعية.

- الخميس: للصف الأول والثاني المستوي الرفيع لغة أولي، والمستوي الرفيع لغة ثانية، للصف الثالث الهندسة.