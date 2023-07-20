‎تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023.. لا أخطاء أو إجابات متشابهة

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الكنترولات تواصل تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 الكترونيا، مشيرا إلى الانتهاء من تصحيح11 مادة «التربية الدينية - التربية الوطنية - الاقتصاد والاحصاء- اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى- اللغة الأجنبية الثانية - الجغرافيا - التاريخ - الفيزياء - الكيمياء».

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الكنترولات بدأت تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، في مواد الأحياء والفلسفة والمنطق والرياضيات، مشيرا إلى أن التصحيح يتم بدقة وعناية شديدة وتدقيق شديد في تسكين درجات الإجابات المقالية مع البابل شيت، حتى يحصل كل طالب علي حقه.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة

وأشار المصدر، إلى أن لجان مراجعة نماذج الإجابات امتحانات الثانوية العامة 2023، اعتمدت كل الامتحانات قبل بدء تصحيح امتحانات الثانوية العامة دون تعديل، مشيرا إلى أن اللجان لم تكتشف أخطاء أو إجابات متشابهة ولم يكن هناك توزيع لدرجات أي مادة.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 هذا العام إلكترونياً بشكل كامل بالنسبة لأوراق البابل شيت ولأول مرة يكون هناك تظليل لرقم الجلوس بحيث يتم إدخال البيانات إلكترونيًا ليقرأ جهاز التصحيح رقم جلوس الطالب من خلال التظليل.

وبخصوص الأسئلة المقالية، قال وزير التعليم، إنه يتم تصحيحها من خلال معلمين متخصصين في المادة، وهناك مصححين إثنين لكل سؤال، وبحسب الفارق بين تقييم هذا المعلم، وذاك، يحصل الطالب على الدرجة الأعلى من التقييمين، وإذا زاد الفارق بين تقييم المعلمين عن نصف درجة يذهب السؤال لمدقق ثالث لمنح الدرجة للطالب.