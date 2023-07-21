«التنمية المحلية»: حملات تموينية مكثفة لمكافحة الغش التجاري في 3 محافظات

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الأسعار.

منع الغش التجاري

وتلقت وزارة التنمية المحلية، تقرير حول جهود محافظات الدقهلية والمنيا والبحيرة في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار، ففي محافظة الدقهلية شن الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات، أسفرت عن تحرير 156 محضر بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة وإحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها، وتم ضبط 100 مخالفة تموينية في مجال المخابز منها عدم إعطاء بون صرف وعدم نظافة أدوات العجين ومبيعات وهمية ونقص وزن وسلع غير صالحه للاستهلاك.

التفتيش على الأسواق

وفى محافظة المنيا حررت مديرية التموين بالمنيا 79 مخالفة تموينية خلال حملات التفتيش على الأسواق ومحطات المواد البترولية، ما بين عدم صلاحية و غش تجارى والبيع بأزيد من السعر.

وفي محافظة البحيرة تم تنفيذ عدة حملات تموينية مكبرة على الأسواق، أسفرت عن ضبط 106 عبوة مواد غذائية و62 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و192 عبوة عطور مجهولة المصدر و2 محل بيع مواد غذائية لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات.