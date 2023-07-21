التنمية المحلية في أسبوع.. حملات لإزالة التعديات وافتتاح موقف سرفيس الجيزة

أصدرت وزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 15إلى 21 يوليو الجاري.

السبت 15 يوليو

رفع التراكمات من المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير بكمية فعلية 325 ألف طن قمامة لتنفيذ منظومة المخلفات في المحافظات ورفع تراكمات وإغلاق المقالب العشوائية.

الأحد16 يوليو

هنأ وزير التنمية المحلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هـ.

كما شهد الوزير توقيع عقد اتفاق مشترك بشأن تنفيذ مشروع الدفع المسبق لتذكرة ركوب أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة لعدد 1800 أتوبيس من هيئة النقل العام بالعاصمة.

الإثنين17 يوليو

أسفرت المرحلة الثالثة للموجة 21 عن إزالة 3339 مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 1314 تعدٍ على الأراضي الزراعية وإزالة 30 حالة استزراع سمكي.

الثلاثاء 18 يوليو

اعتمد وزير التنمية المحلية، الخطة التدريبية السنوية الجديدة للمحليات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وذلك للعام المالي 2023/2024، حيث تبدأ منتصف شهر أغسطس المقبل، وتشمل 172 دورة تدريبية على مدار 11 شهر.

الأربعاء 19 يوليو

شارك وزير التنمية المحلية، في اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي رقم 248، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد رئيس الوزراء البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء بسبب الموجة الحارة الشديدة وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية التي أدت لانخفاض ضغوط الغاز في الشبكات.

الخميس 20 يوليو

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجمع مواقف السرفيس وساحات الانتظار الجديدة أعلي القطاع المغطى لترعة المريوطية في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل، وتابع الوزير أعمال التطوير الجارية بمحيط المتحف الكبير للوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة معدلات إنجاز الأعمال.

الجمعة 21 يوليو

استعرض وزير التنمية المحلية، تقريراً عن جهود مبادرة سند الخير والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضي، واستمرت على مدار 65 أسبوعاً، في 18 محافظة كمرحلة أولى، وبلغ حجم مبيعات مبادرة سند الخير منذ انطلاقها 332,5 مليون جنيه.