مصرع شاب غرقا في ترعة كوم البركة بالبحيرة

لقى قبل قليل شاب مصرعه غرقاً داخل قرية كوم البركة التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو حمص العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

غرق شاب في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو حمص يفيد استقبال المستشفى جثة شاب في العقد الثالث من عمره إثر غرقه بترعة قرية كوم البركة، وحفظت الجثة وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لشاب يدعى كريم جمال رمضان، 30 سنة، مقيم أبو حمص.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.