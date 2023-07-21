بدء توافد الجمهور على حفل تامر حسني بمهرجان العلمين الجديدة.. «صور»

بدأ الجمهور في التوافد على حفل تامر حسني، المقام على هامش مهرجان العلمين الجديدة 2023، إذ فتحت القاعة أبوابها منذ الساعة 4 مساء، ومقرر إغلاقها في الـ9 مساء، قبل انطلاق الحفل المنتظر.

وكان تامر حسني، شدد على الجمهور عدم التأخر على مواعيد غلق الأبواب، في منشور له عبر خاصية «أستوري» موقع «إنستجرام»، إذ قال: «يا جماعة تنبيه هام بخصوص حفل العلمين غدا يوم 21.. تابعوا من الجهة المنظمة للحفل مواعيد الدخول وغلق الباب كويس.. عشان بجد في ناس ممكن تتأخر ومتعرفش تدخل».

وأضاف: «رجاء رجاء ركزوا في مواعيد الدخول ومواعيد غلق الأبواب وراعوا الزحمة.. كل الحب لكم أشوفكم في الحفلة إن شاء الله».