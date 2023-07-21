شعبة المستثمرين: مهرجان العلمين ضاعف أعداد الوفود السياحية بالساحل الشمالي

قال إيهاب الجندي رئيس لجنة السياحة بشعبة المستثمرين في اتحاد الغرف التجارية، إن هناك إقبالا كبيرا على العلمين الجديدة والساحل الشمالي بشكل عام من المصريين والعرب خاصة من دول الخليج للاستمتاع بشواطئ الساحل الجميلة التي ليس لها مثيل.

استقبل الساحل الشمالي والعلمين جنسيات أجنبية

وأكد أيهاب الجندي أن هذا العام استقبل الساحل الشمالي والعلمين جنسيات أجنبية بشكل ملحوظ مقارنة بالفترات الماضية التي اقتصر التواجد فيها على المصريين والعرب فقط بشكل مكثف.

وأوضح أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمدينة العلمين الجديدة وتسعى جاهدة لوضعها على خريطة السياحة العالمية لتكون قبلة السياح من مختلف أنحاء العالم وذلك بما تقدمه من خدمات وبنية تحتية قوية ومشروعات عملاقة.

التسويق له بشكل متميز محليا وخارجيا

وأضاف إيهاب الجندي أن مهرجان العالم علمين في نسخته الأولى هذا العام وما يضمه من فعاليات رياضية وغنائية وترفيهية سيضاعف أعداد الزوار بشكل ملحوظ خاصة أنه يتم التسويق له بشكل متميز محليا وخارجيا وكل وسائل الإعلام تسلط الضوء عليه وعلى محتوى المهرجان من فعاليات.

وتوقع إيهاب الجندي أن يتخطى زوار العلمين الجديدة والساحل الشمالي هذا الموسم حاجز 2 مليون سائح وهذا الرقم مؤهل للزيادة خلال العام القادم نتيجة للتسويق الجيد للمدينة.

البورصات السياحية العالمية

ودعا الى ضرورة تسليط الضوء على إمكانيات ومعالم العلمين الجديدة والساحل الشمالي في جميع البورصات السياحية العالمية مثل بورصة لندن وبرلين والفيتور وغيرها.