مراسل القناة الأولى يكشف آخر استعدادات حفل تامر حسني في مهرجان العلمين

قال رامي محمد مراسل القناة الأولى، إنّ مهرجان العلمين الذي تستضيف فِعالياته مدينة العلمين الجديدة يشهد زخما وحضورا كبيرا في عطلة نهاية الأسبوع، حيث تزداد أعداد الزائرين لحضور أغلب الفعاليات.

وأضاف خلال رسالة على الهواء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن من أبرز هذه الفعاليات حفل الفنان تامر حسني، إذ تشهد منطقة الأرينا استعدادات نهائية خاصة بالطرق والشوارع من أجل توجيه الزائرين لمكان الحفل، كما جرى تجهيز المسرح والشاشات لاستقبال الحفل.

وتابع مراسل القناة الأولى: «توجد سيارات الخدمات المرورية لتوجيه المواطنين والزائرين للأماكن التي يجب أن يتواجدوا فيها طوال اليوم، كما أن مجموعة من رجال الأمن يتابعون الحضور منعا للتكدس أثناء عمليات الدخول والخروج من حفل الفنان تامر حسني».

ولفت، إلى أن سماء مدينة العلمين الجديدة تشهد عددا من عروض الطائرات الجوية وأبدى الجمهور حالة من السعادة بهذه العروض، بالإضافة إلى القفز بالمظلات على مدار الأمس واليوم.