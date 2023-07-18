بركان كوريل إبيكيو الروسي ينثر الرماد على ارتفاع 4 كيلومترات

أعلنت السلطات الروسية، نثر بركان كوريل إبيكيو، الرماد على ارتفاع 4 كيلومترات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ويقع بركان إيبيكو، الذي يبلغ ارتفاعه 1156 مترًا، في جزيرة باراموشير، على بعد 7 كيلومترات شمال غرب «سيفيرو كوريلسك»

وقال فرع كامتشاتكا التابع لمركز التابع للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة بأكاديمية العلوم الروسية، عبر «تليجرام»، إن ارتفاع الرماد الناجم عن البركان بلغ حوالي 4000 متر فوق مستوى سطح البحر.

وفي 5 يونيو الماضي، نثر بركان إيبيكو الروسي، الرماد على ارتفاع 3 كيلومترات، في اتجاه شمالي شرقي على مسافة تزيد عن 5 كيلومترات، وفقا لما أعلنته وزارة الطوارئ الروسية.

وكان بركان إيبيكو الروسي نثر رمادا في 15 مايو الماضي، على نفس الارتفاع «3 كيلومترات».