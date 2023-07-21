إقبال كبير للكشف المبكر عن سرطان الثدي بسيدي سالم بكفر الشيخ

شهدت مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بسيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، إقبالاً كبيراً من سيدات وفتيات قرى مركز ومدينة سيدي سالم، لإجراء الكشف الطبي بسيارة المامو والسونار الخاصين بصحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومن المقرر أن تستمر القافلة حتى 25 يوليو الجاري.

الكشف المبكر عن سرطان الثدي

ومن جانبه، أثني اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الأطقم الطبية بقافلة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بسيارة المامو والسونار، ضمن المشروع القومى لصحة المرأة، مشيداً بالإقبال الكبير من السيدات والفتيات من أهالي قرى مركز ومدينة سيدي سالم، مناشداً كل السيدات بالتوجه للاستفادة من القافلة والتي ستستمر حتى 25 يوليو الجاري.

وقالت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ هذه المبادرة تأتي كهدية من الدولة لأهالي مركز سيدي سالم، وتأتي ضمن مبادرة «100 يوم صحة»، التي تستهدف تقديم جميع الخدمات الصحية للمواطنين، وتشمل الخدمات التي تُقدمها الحملة الخدمات الوقائية، والعلاجية، والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة، مؤكدةً أنّ القافلة نفذها الدكتور محمد شريف داوود، مدير إدارة سيدي سالم الصحية، تحت إشراف الدكتورة آمال حجاج، مدير عام الرعاية الأساسية ومنسق مبادرة «100 يوم صحة» بكفر الشيخ.

توقيع الكشف الطبي علي النساء اللاتي تجاوزن سن الـ40

‏وأضافت وكيل وزارة الصحة، أنّ القافلة استقبلت عدداً كبيراً من النساء اللاتي تجاوزن سن الـ40، حيث أنهن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، وتم إجراء الفحوص اللازمة لهن من خلال فريق متميز من الأطباء والممرضين المختصين.

‏وأشاد الأهالي بالمبادرة، وأعربوا عن شكرهم للدولة والجهات المعنية، التي ساعدت في تنظيم هذه الحملة، والتي تُعد دليلاً على اهتمام الدولة بصحة المواطنين، وتقديم الخدمات الصحية لهم.