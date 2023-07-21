مصير محمد الشناوي مع الأهلي.. هذا هو السيناريو الأقرب

يرتبط اسم محمد الشناوي، قائد وحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالانتقال لصفوف أحد الأندية السعودية، لتدعيم صفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا، وسط وجود اسمين ارتبط بهما هما النصر السعودي، وأحد الأندية الصاعدة حديثًا للدوري السعودي، بحسب الإعلامي أحمد شوبير.

مصير محمد الشناوي كان مثار قلق في إدارة الأهلي، من إمكانية رحيله عن الفريق، حالة وصول عرض رسمي للحصول على خدمات محمد الشناوي، مع وجهة نظر بضرورة تكريم اللاعب بالاحتراف في السعودية، بعد مسيرته مع الفريق.

السيناريو الأقرب لمصير محمد الشناوي مع الأهلي

ويعد السيناريو الأقرب لمصير محمد الشناوي مع الأهلي، هو الرحيل عن النادي، وهو ما كشفه أحمد شوبير خلال برنامجه «ملعب أون تايم» عبر قناة «أون تايم سبورتس».

شوبير أكد أن نادي النصر، وناد آخر في السعودية فتحا خطوط اتصال معه للانضمام للفريق، إلا أنه لا يوجد أي عرض رسمي لضم حارس مرمى الأهلي في الفترة المقبلة.

وأوضح «شوبير» أن الشناوي محمد فتح خطًا للتواصل مع الإدارة من أجل السماح برحيله، وهو ما وافقت عليه الإدارة من أجل تكريم اللاعب، بشرط الحصول على موافقة مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

وشدد حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، على أن كولر وافق على رحيل اللاعب في حالة عدم ممانعة الإدارة؛ خاصة أن النادي يملك العديد من الحراس الجيدين الذين سيعتمد عليهم، ليكون مصير الشناوي هو الرحيل بشرط وجود عرض لضمه.