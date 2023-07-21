إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 4 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 73 اتجاه القاهرة، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

نقل المصابون إلى المستشفى

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بـ4 سيارات إسعاف وتبين اختلال عجلة القيادة لدى السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة ونقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.