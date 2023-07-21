أسعار المانجو اليوم الجمعة في سوق العبور.. الفص تبدأ من 30 جنيها

شهدت أسعار المانجو، اليوم الجمعة، 21-7-2023، في سوق العبور، استقرارا ملحوظا، ويُعد سوق العبور من أكبر أسواق الجملة في مصر، بالنسبة للخضار والفاكهة، وتشهد المنتجات المصرية من الخضار والفاكهة اقبالا كبيرا في الأسواق المحلية والعالمية نظرا لجودتها العالية.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم في مصر

واستقرت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة، 21-7-2023، في مصر بسوق العبور استقرار ملحوظا، حيث تتوفر جميع الاصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار المانجو اليوم بسوق العبور

وشهدت أسعار المانجو اليوم بسوق العبور استقرارا، حيث يتراوح سعر كيلو المانجو السكري ما بين 15 و25 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو العويس ما بين 20 و30 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو الزبدية ما بين 15 و19 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو الهندي ما بين 15 و22 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو التيمور ما بين 15 و22 جنيها، ويتراوح سعر كيلو مانجو فونس ما بين 15 و25 جنيها، وسعر كيلو المانجو الفص ما بين 30 و60 جنيها، وكيلو المانجو البلدي ما بين 9 و15 جنيها، والمانجو «بيض العجل» ما بين 14 و20 جنيها، والمانجو الصديقة ما بين 15 و21 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

وشهد أسعار الفاكهة بسوق العبور، استقرارا أيضا، حيث يتراوح سعر العنب البناتي الأصفر ما بين 9 و15 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الخوخ البلدي العريشي ما بين 20 و30 جنيها، كما يتراوح سعر العنب البناتي الأحمر ما بين 9 و17 جنيها للكيلو، وسعر كيلو التفاح المصري ما بين 12 و28 جنيها، وسعر كيلو الدوم ما بين 20 و40 جنيه، بينما يتراوح سعر التين البرشومي ما بين 12 و18 جنيها.