انتشال جثة شاب مجهول الهوية من هاويس الخطاطبة في المنوفية 

نجح الإنقاذ النهري في محافظة المنوفية في انتشال جثة شاب مجهول الهوية، ثم العثور عليه في هاويس الخطاطبة، بعد ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بوجود جثة طافية، حيث جرى الدفع بقوة من الإنقاذ النهري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة شاب غارقا في المنوفية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز السادات، تبين أن الإنقاذ النهري في المنوفية، انتشل جثة شاب مجهول الهوية مرتديا شورت، ونقلها إلى مستشفى السادات، وجرى اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، وتم وضع الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

إخطارا بغرق شاب في المنوفية

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بانتشال جثة شاب مجهول الهوية من قبل الإنقاذ النهري، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

علي صعيد متصل، يواصل الإنقاذ النهري في المنوفية، استقبال حالات الطوارئ للتدخل الفوري في حالة ورود حالات غرق أخرى، حيث يتم التدخل الفوري فور تلقي الإخطارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.