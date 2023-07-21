ضبط تشكيل عصابي بتهمة غسل 50 مليون جنيه من حصيلة الاتجار في المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي ضم عدد 4 متهمين، لاثنين منهم معلومات جنائية، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، فضلا عن محاولتهم غسل متحصلات الاتجار بقيمة بلغت 50 مليون جنيه.

غسل 50 مليون جنيه من حصيلة المخدارات

وتبين محاولة المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء السيارات، فضلا عن إيداع جزء منها بالبنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية.