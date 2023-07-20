لعدم بلوغها السن القانونية.. منع زفاف طفلة قبل يوم واحد من عرسها في سوهاج

أوقفت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، زواج فتاة قاصر، 15عاما، قبل عقد زفافها اليوم، حيث تلقت الوحدة بلاغا يفيد بنية ولي أمر فتاة بإتمام زواجها قبل بلوغها السن القانونية.

إيقاف زفاف قاصر بسوهاج

قال مسعود الديب، مدير وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج في تصريحات لـ«الوطن»، إنه فور تلقي البلاغ جرى استدعاء ولى الأمر وتوقيعه على إقرار وتعهد بعدم إتمام الزواج قبل بلوغ الطفلة للسن القانونية للزواج المقدرة بـ18 عاما، وإلًا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، كما تم توعيته بأضرار زواج الأطفال النفسية والاجتماعية والقانونية المترتبة على ذلك.

الإبلاغ عن مخاطر تهدد الطفل

وأضاف أن لجنة حماية الطفل تهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أي خطر أو أي شكاوى متعلقة بالطفل عن طريق الاتصال بخط نجدة الطفل 16000، أو التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، أو عبر التواصل الإلكتروني عبر صفحة اللجنة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد أن ذلك يكون بسوية تامة لشخصية المبلغ.