تبدأ طلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية امتحانات الشهادة الإعدادية حسب جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي الذي وضعته مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

واستعدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بتجهيز المدارس واللجان والمشرفين والمراقبين مع وضع آليات العمل أثناء إجراء الامتحانات.

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادية في الإسكندرية

وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، في تصريحات، خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى وضع جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي ليبدأ 29 يوليو المقبل لمدة أسبوع، ويتزامن معها امتحانات الطلبة الذين لم يحضروا امتحانات الدور الأول بعذر مقبول بنفس ترتيب أيام الامتحانات، لكن بعد انتهاء موعد امتحانات الدور الثاني بنصف ساعة وهو امتحان تكميلي، ويجرى التنسيق مع جميع اللجان في الإدارات التعليمية.

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي في الإسكندرية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أنه جرى وضع جدول امتحانات الدور الثاني الشهادة الإعدادية بالإسكندرية على النحو التالي:

- السبت 2023/7/29 لغة عربية مدتها ساعتان تبدأ 9 صباحاً، وتربية دينية ساعة ونصف وتبدأ 12 ظهراً.

- الأحد 2023/7/30 اللغة الأجنبية ومدتها ساعتان من 9 وحتى 11 صباحاً.

- الإثنين 2023/8/1 علوم لمدة ساعتان تبدأ 9 صباحاً.

- الثلاثاء 2023/8/2 مادة الجبر ساعتان تبدأ 9 صباحاً، وتربية فنية ساعتان وتبدأ 11,30.

- الأربعاء 2023/8/3 هندسة لمدة ساعتين تبدأ 9 صباحاً وحاسب آلى ساعة ونصف تبدأ 11,30.

- الخميس 2023/8/4 مادة الدراسات الاجتماعية ومدتها ساعتين وتبدأ 9 صباحاً ومدتها ساعتان، والتربية الرياضية ساعة واحدة تبدأ 11,30 صباحاً