جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي والشهادة الإعدادية بالأقصر

تنطلق غدا السبت 22 يوليو، امتحانات الدور الثاني، للصفين الأول والثاني الثانوي والثالث الإعدادي في الأقصر، حسبما أعلنت المديرية في بيان لها، إذ يؤدي الطلاب امتحانات الدور الثاني لامتحانات بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي والشهادة الإعدادية بالأقصر

ترصد «الوطن»، جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي والشهادة الإعدادية بالأقصر، الذي جرى اعتماده من قبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، كالآتي:

أولا الصف الأول الثانوي- السبت 22 يوليو مادة اللغة العربية

- الأحد، 23 يوليو، الرياضيات

- الإثنين ، 24 يوليو، اللغة الأجنبية الأولى

- الثلاثاء، 25 يوليو، الكيمياء والجغرافيا

- الأربعاء، 26يوليو، اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ - السبت، 29 يوليو، الفيزياء والفلسلفة والمنطق - الأحد، 30 يوليو، الأحياء

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

- السبت 22 يوليو مادة اللغة العربية

- الأحد 23 يوليو، الكيمياء والجغرافيا

- الإثنين 24 يوليو، الفيزياء والتاريخ واللغة الأجنبية الثانية

- الثلاثاء، 25 يوليو، جبر وتفاضل وحساب مثلثات

- الأربعاء، 26 يوليو، تطبيقات الرياضيات / علم النفس الأحياء والفلسفة والمنطق

- السبت، 29 يوليو،اللغة الأجنبية الثانية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

- السبت 22 يوليو مادة اللغة العربية والتربية الدينية

- الأحد، 23 يوليو، الجبر والإحصاء والتربية الفنية - الإثنين، 24 يوليو، اللغة الأجنبية

- الثلاثاء، 25 يوليو، هندسة وكمبيوتر

- الأربعاء، 26 يوليو، العلوم والدارسات الاجتماعية

امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي والثالث الإعدادي

وأوضح مصدر، بمديرية التربية والتعليم في الأقصر، لـ«الوطن»، توزيع جدول امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي والصف الثالث الإعدادي في الأقصر على جميع الإدارات التعليمية وأرقام الجلوس الخاصة.